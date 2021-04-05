Вода начала отрезать от областного центра села Рязанского района. Фото: Александр КАРАВАЕВ

Уровень воды в Оке продолжает подниматься. Как и предполагалось ранее, под воду стали уходить участки автомобильных дорог, расположенные в низинах. Так, 5 апреля вода стала переливаться через дамбу у старицы Марьинка рядом с Шумашью. Пока глубина подтопления небольшая – до 5 сантиметров, и проехать могут любые машины. Для удобства водителей, чтобы было лучше ориентироваться, по краям дороги установлены вешки.

По всей видимости, относительно свободный проезд по этому участку долго не продлится – если вода поднимется еще сантиметров на 20-30, проезд на обычных автомобилях будет невозможен, а если на полметра – то уже и внедорожники не пройдут. С учетом того, что уровень воды в Оке за последние сутки поднялся на 70 сантиметров, это может оказаться делом даже не дней, а часов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!