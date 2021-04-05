«Тело лежало в зале на полу»: в Рязанской области обнаружили труп мужчины

Днем 5 апреля в частном доме села Богородицкое Ухоловского района обнаружили труп 34-летнего мужчины. Об этом «КП-Рязань» сообщили в Следственном комитете.

— Тело хозяина дома лежало на полу в зале, — рассказывает следователь по особо важным делам Кораблинского МСО СУ СК России по Рязанской области Максим Сеничкин. — На трупе видимых следов криминального характера не обнаружено, проводится доследственная проверка, чтобы установить точную причину смерти и все обстоятельства случившегося. Тело направлено в морг.

Известно, что буквально в воскресенье, 4 апреля, мужчину видели в селе в изрядном подпитии. Ни жены, ни детей у него не было, только мать. Кроме того, нигде официально он не работал, перебивался случайными заработками, а в свободное время употреблял алкоголь.

В минувшую субботу труп мужчины обнаружили и на улице Черновицкой в Рязани. Его тело лежало возле мусорных баков (читать подробнее).

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