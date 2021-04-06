Известна причина смерти рязанца, труп которого нашли на полу в своем доме

Фото комнаты, где обнаружили на полу труп 34-летнего жителя Ухоловского района.

Следователи установили точную причину смерти 34-летнего мужчины, труп которого обнаружили на полу в зале собственного дома в селе Богродицкое Ухоловского района. Об этом «КП-Рязань» сообщили в ведомстве.

— По результатам вскрытия установлено, что смерть мужчины наступила от заболевания - кардиомиопатия смешанного генеза. Никаких повреждений на теле не обнаружено, — рассказывает следователь по особо важным делам Кораблинского МСО СУ СК России по Рязанской области Максим Сеничкин. — Несмотря на то, что точная причина смерти установлена, доследственная проверка продолжается. Процессуальное решение будет принято в установленные законом сроки.

Тело мужчины обнаружили днем 5 апреля на полу в зале. Известно, что накануне его видели в сильном алкогольном опьянении. Он нигде не работал, перебивался случайными заработками (читать подробнее).

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