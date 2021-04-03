Возле мусорных баков на улице Черновицкой обнаружили труп мужчины. Фото: https://vk.com/overhear_rzn.

Днем 3 апреля на улице Черновицкой обнаружили труп мужчины. Фотографии с места происшествия опубликованы анонимом в паблике «Подслушано в Рязани».

Судя по снимкам, тело мужчины лежало рядом с мусорными баками.

В настоящее время Железнодорожным МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области проводится проверка. Следователям предстоит установить личность мужчины, точную причину смерти, а также все обстоятельства случившегося.

Следователи выясняют обстоятельства смерти мужчины на Черновицкой. Фото: https://vk.com/overhear_rzn

По предварительным данным известно, что следов криминального характера на теле не обнаружено.

Как отметили в комментариях под постом местные жители, в этом месте «много ходит всяких алкашей и бомжей, рядом разливуха. Уже с утра начинается тусняк. Страшное зрелище! Возможно, это один из них, а может и нет».

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