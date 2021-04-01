Убитую дорогу у цирка в Рязани отремонтируют после открытия моста

Дорогу у Рязанского цирка не отремонтировали, прежде чем сделать там объезд. В итоге страдают и автолюбители, и общественный транспорт.

Улицу Лево-Лыбедскую у Рязанского цирка отремонтируют уже после восстановления движения по мосту через Лыбедь. Об этом областной министр транспорта Вадим Решетник заявил 31 марта на правительственном часе в Рязоблдуме.

Напомним, наряду с переулком Войкова участок Лево-Лыбедской стал ключевым объездом на время перекрытия улицы Ленина, но вместе с тем названные дороги являются одними из самых разбитых в городе. Мало того, что автолюбители убивают там свои машины, так еще и общественный транспорт, наполненный людьми, вынужден преодолевать эту полосу препятствий.

Описанную убогую картину на днях на днях наблюдали столичные журналисты.

Напомним, по словам главы администрации Елены Сорокиной, полноценный ремонт переулка Войкова включен в план на 2021 год.

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