Съемочная группа Андрея Караулова окунулась в проблемы городского транспорта

В Дашково-Песочне и Кальном, как и в других спальных микрорайонах, утром не у всех получается втиснуться в нужную маршрутку.

31 марта съемочная группа журналиста и блогера Андрея Караулова продолжила работу в Рязани. Во второй день поездки гости из столицы успели познакомиться с «прелестями» городского транспорта и затянувшегося ремонта моста через Лыбедь.

Журналисты побывали в утренний час-пик в Дашково-Песочне и Кальном, пообщались с пассажирами общественного транспорта, которые не могли влезть в тесные маршрутки или провожали взглядом летящие мимо переполненные микроавтобусы. Также они «полюбовались» вялотекущим ремонтом моста на улице Ленина и убитой объездной дорогой за цирком, которую власти не удосужились заранее подготовить к такой важной роли. Об ошибках и просчетах чиновников местной исполнительной власти, ранее допустивших бесхозяйственность в ключевых сферах, съемочной группе рассказал депутат Рязанской городской Думы Алексей Захаров.

Кроме того, журналисты нагрянули в рязанские подъезды, которые из-за бездействия коммунальщиков десятилетиями не видят текущего ремонта.

О выходе итогового видеосюжета, посвященного поездке в Рязань, на интернет-ресурсе Андрея Караулова мы сообщим дополнительно. А в одной из наших следующих статей ждите подробный репортаж о минувших съемочных днях.