Сорокина – о дорогах на гарантии: Ни один из участков отремонтирован не был

После письменных претензий городских властей ни один подрядчик не вышел на ремонт дорог в Рязани, которые находятся на гарантии. Дефекты на таких участках исполнители муниципальных контрактов обязаны устранять за свой счет.

«Срок устранения претензии – 10 дней, это уже 1 апреля. Ни один из участков отремонтирован не был, исполнители ссылаются на погодные условия», - заявила глава администрации Рязани Елена Сорокина.

Также на правительственном часе в Рязанской областной Думе, где она выступала, чиновница пообещала «принимать конкретные решения по отношению к недобросовестным подрядчикам». Интересно, что гарантийных участков с дефектами выявили 34, однако необследованными больше недели остаются еще 11 – чиновники тоже ждут погоды.

Далее Сорокина фактически повторила свою реплику после жесткой критики губернатора и последующего увольнения Владимира Бурмистрова – об объемах ямочного ремонта и планах по капитальному.

«Кроме того, мы сформировали пул проектов и подали заявку в Минтранс Рязанской области на серьезную сумму – около 1 млрд. руб. Этих средств хватит на ремонт 12 участков дорог. Очень надеемся, что наши заявки победят в конкурсном отборе», - добавила градоначальница.

Обмолвилась Елена Сорокина и о многострадальном освещении улиц. Энергосервисный контракт с ООО «ГПБ-Энергоэффект», по которому были установлены всеми критикуемые светильники, завершается 7 мая 2021 года.

«Сейчас мы находимся на стадии переговоров и поиска надежного партнера, который смог бы привлечь в наш город инвестиции. Ситуацию с освещением нужно менять, это один из приоритетных вопросов», - сказала Сорокина.

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