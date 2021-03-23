Сорокина рассказала, что власти будут делать с дорогами в Рязани.

Глава администрации Рязани Елена Сорокина публично высказалась о плачевной ситуации с дорогами в городе. Сделать это чиновницу вынудила жесткая критика губернатора Николая Любимова. Она же привела к увольнению заместителя Сорокиной по городскому хозяйству Владимира Бурмистрова.

Жаль только, что тысячи жалоб жителей областного центра не имеют такой же чудодейственной силы.

Сорокина рассказала, какие действия муниципальные власти хотят предпринять для исправления ситуации. Первыми она упомянула претензии к подрядчикам, у которых «поплывшие» участки все еще на гарантии. Таких участков 34 из 86 обследованных.

Власти намерены продолжать ямочный ремонт собственными силами и готовятся заключить контракты на заделку 6500 кв.м. выбоин на сумму 12,4 млн рублей. Но «заплатки», как мы знаем, живут недолго.

Полноценный ремонт после поступления 27 млн рублей из областного бюджета обещают провести на участках от М-5 до ул. Коняева, в 12-м районе поселка Борки, в Войковом переулке. На 13 участках по двухлетним контрактам планируют продолжить работы «при наступлении благоприятных погодных условий».

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