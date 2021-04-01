В ТРЦ «М5 Молл» открываются магазины, пострадавшие во время пожара

В ТРЦ «М5 Молл» в ближайший месяц планируют открыть магазины, расположенные в наиболее пострадавшей от пожара части. Об этом сообщила администрация торгово-развлекательного комплекса.

«10 апреля мы ждем вас в магазинах, расположенных в зоне, открывающейся после ремонта. Все подробности будем сообщать дополнительно», - говорится в сообщении.

Поговорив с одним из сотрудников ТРЦ, корреспондент «КП» выяснил, что речь идет о подавляющем большинстве торговых точек, но не гипермаркета «Карусель». Последний также готовится к открытию, однако произойдет это не раньше конца текущего апреля.

Напомним, что сообщение о пожаре в «М5 Молл» поступило 12 ноября в 17.15. На месте работали 20 пожарных автомобилей, 58 человек личного состава Государственной противопожарной службы. Со станции Рыбное к месту пожара был направлен пожарный поезд. К счастью, помимо имущества и товара предпринимателей, больше тогда никто не пострадал.

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