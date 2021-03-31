Признался и раскаялся: рязанец рассказал, за что сломал нос полицейскому

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 28-летнего слесаря из города Кораблино, обвиняемого в применении насилия над полицейским. Об этом «КП-Рязань» сообщили в Следственном комитете.

Все произошло вечером 2 марта на пятачке, где обычно собирается подвыпившая кораблинская молодежь. Сотрудники ППС хотели привлечь мужчину за мелкое хулиганство, но он со всей силы лбом ударил одного из них в переносицу.

В результате происшествия пьяного кораблинца задержали, а полицейского отправили в больницу - его нос был сломан.

— На следствии обвиняемый сразу признал вину, — рассказывает старший следователь Кораблинского МСО СУ СК России по Рязанской области Андрей Птицын. — Он объяснил свой поступок тем, что не хотел привлечения к административной ответственности. Он решил ударить полицейского, а пока его напарник оказывал бы коллеге помощь, сбежать. Но второй сотрудник сразу его повалил и задержал.

В настоящее время прокурор утвердил обвинительное заключение, и в ближайшее время судьбу слесаря будет решать суд. Ему грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

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