Под Рязанью пьяный мужчина с одного удара сломал нос полицейскому

Тот самый пятачок в городе Кораблино, где избили полицейского.

Вечером 2 марта в центре города Кораблино избили полицейского. Об этом «Комсомолке» сообщили в Следственном комитете.

Все произошло около 22 часов на пятачке, где обычно собирается подвыпившая молодежь. Сотрудник ППС хотел привлечь 28-летнего местного жителя за мелкое хулиганство, но пьяный мужчина, подойдя вплотную к полицейскому, со всей силы лбом ударил его в переносицу.

В результате происшествия сотруднику ППС понадобилась медицинская помощь. Как позже выяснилось, злоумышленник одним ударом сломал полицейскому нос.

В настоящее время по данному факту следователи Кораблинского МСО СУ СК России по Рязанской области возбудили уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ («Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении сотрудника правоохранительных органов».

Напавшему на полицейскому грозит до 10 лет лишения свободы.

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