Обязанности Владимира Бурмистрова возложили на Сергея Савина

Сергей Савин (стоит над картой) временно возьмет под контроль направления отставника Владимира Бурмистрова. Фото: admrzn.ru

В администрации Рязани бывший сектор Владимира Бурмистрова - ЖКХ, благоустройство, дороги и транспорт - пока будет курировать Сергей Савин. При этом в качестве заместителя главы администрации власти Савин продолжает отвечать за капитальное строительство, градостроительство и архитектуру (это его «родные» направления).

Надежда Штевнина исполняет обязанности первого заместителя градоначальницы Елены Сорокиной. Но это, по всей видимости, ненадолго: на заседание Рязанской городской Думы 25 марта вынесен вопрос об утверждении кандидатуры Алексея Пустовалова, который возглавит аппарат исполнительного органа власти, что в нынешней структуре значит стать вторым человеком после Сорокиной.

Напомним, Владимир Бурмистров лишился должности из-за неразрешенных проблем с городским хозяйством и жесткой критики губернатора Николая Любимова по этому поводу.