Снег есть, но его нет: мэрия Рязани не может найти место складирования снега в мкр Олимпийский

Снег есть, но его нет: мэрия Рязани не может найти складирование снега в мкр Олимпийский.

Власти Рязани никак не могут найти в микрорайоне Олимпийский место складирования снега. Об этом «Комсомолке» сообщил один из рязанцев, приложив ответ из управления благоустройства за подписью начальника Юрия Фурфурака.

— Ответ на мой вопрос готовили ровно 30 положенных дней, — говорит мужчина. — Надеялись, наверное, что снег растает. Прикладываю фото, которое я сделал сразу после получения ответа. Как видите, груды снега на месте. Написал обращение в ОНФ, посмотрим, чем смогут помочь, времени все меньше и меньше.

Как указано в ответе чиновников, указанный участок в районе водоема (микрорайон «Олимпийский») сформирован и поставлен на кадастровый учет.

«По информации контрольно-аналитического управления аппарата администрации Рязани, указанная территория обследована, факты вывоза и складирования снега не зафиксированы», - пишет Фурфурак, но напоминает, что собственник участка имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться землей, если это «не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов других лиц».

Подсказка для властей, где складируется снег.

Ранее чиновники заверили «Комсомолку», что Дирекция благоустройства города и подрядные организации после уборки улиц вывозят снег на специальную площадку под складирование снега в Хамбушево (читать подробнее).

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