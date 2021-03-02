Мэрия ответила на жалобу рязанца на незаконное складирование снега

Дирекция благоустройства города и подрядные организации после уборки улиц вывозят снег на специальную площадку под складирование снега в Хамбушево. Об этом сообщила администрация Рязани в ответе на письменный запрос.

Ранее один из рязанцев пожаловался, что в микрорайон «Олимпийский» утром и вечером грузовики свозят снег, вывезенный из города и высыпают на свободный участок под окна людей (читать подробнее с фото).

Власти ответили, что указанный в жалобе участок на территории Рязани обследован, он «сформирован и поставлен на государственный кадастровый учет».

Дальше в ответе на запрос чиновники процитировали нормы Гражданского кодекса, суть которых сводится к тому, что собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом, но только если это не наносит ущерба окружающей среде, не нарушает прав и законных интересов других лиц.

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