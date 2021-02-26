Рязанец пожаловался, что снег незаконно свозят в микрорайон «Олимпийский»

Рязанец пожаловался, что весь снег якобы незаконно свозят в микрорайон «Олимпийский». Фото: Иван Нефедов.

Рязанец Иван Нефедов пожаловался в «Комсомолку» на сброс снега в микрорайоне «Олимпийский» после вывоза из города . По словам мужчины, кто-то решил свозить снег с улиц на свободный участок под окна людей.

«Утром и вечером туда свозят снег грузовиками. Рядом с местом складирования находятся пруд, садоводческие товарищества, поселок Соколовка, жилые дома по улице Зубковой. Весной все это потечет вниз к больнице №11», - жалуется мужчина.

Как рязанец отметил в письме, опасность несанкционированного складирования кроется в содержании в снеге бытового мусора, песчано-соляных смесей, нефтепродуктов и других экотоксикантов.

Рязанцы боятся, что с таянием снега польется мусор во дворы и к больнице.

— В настоящее время, в соответствии с законодательством, вывоз снега должен осуществляться в специально подготовленные места для приема снега — снегосвалки, снегоплавильные камеры, площадки для вывоза и временного складирования снега. Они должны быть оборудованы водонепроницаемым покрытием, предотвращающим попадание талых вод на прилегающую территорию и ближайшие поверхностные водные объекты, — уверяет житель города.

По его словам, он уже написал обращения в региональное правительство и администрацию города, но пока ответа не получил. Оперативного ответа не смогла получить и «Комсомолка».

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