Рязанская модель стала победительницей конкурса «Мисс бикини Москва». Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Рязанская модель Татьяна Гурова вошла в число призеров конкурса «Мисс бикини Москва». Об этом сообщают организаторы мероприятия на своих страницах в социальных сетях.

— Победительницей и обладательницей титула «Мисс бикини Москва 2021», а также правом представлять Москву на Всероссийском конкурсе красоты в конце 2021 года становится Татьяна Гурова, — объявила ведущая на церемонии награждения.

Рязанская красавица представит Москву на Всероссийском конкурсе красоты. Фото: скриншот с видео награждения.

Что касается главной короны конкурса и гран-при, то ее получила москвичка Ирина Багдасарова.

Ранее мы рассказывали, как рязанка Александра Смоликова очаровала жюри на международном конкурсе красоты (читать подробнее).

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