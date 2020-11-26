Рязанка Александра Смоликова очаровала жюри на международном конкурсе красоты.

Рязанка Александра Смоликова завоевала титул «Мисс Очарование» на международном конкурсе красоты для офисных сотрудниц «Мисс Офис – 2020».

В финале, который прошел в Москве, участвовали 28 девушек из России, США, Грузии, ОАЭ, Турции и Финляндии.

«Впервые участницы выступали перед пустым зрительным залом. Но финалистки чувствовали поддержку благодаря комментариям болельщиков во время онлайн-трансляции на сайте конкурса и в социальных сетях», - говорится в сообщении организаторов.

Отметим, что рязанская девушка работает экономистом в АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания».

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