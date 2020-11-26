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Рязанка Александра Смоликова очаровала жюри на международном конкурсе красоты

В финале участвовали 28 девушек из России, США, Грузии, ОАЭ, Турции и Финляндии
Источник:kp.ru
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Рязанка Александра Смоликова очаровала жюри на международном конкурсе красоты.

Рязанка Александра Смоликова очаровала жюри на международном конкурсе красоты.

Рязанка Александра Смоликова завоевала титул «Мисс Очарование» на международном конкурсе красоты для офисных сотрудниц «Мисс Офис – 2020».

В финале, который прошел в Москве, участвовали 28 девушек из России, США, Грузии, ОАЭ, Турции и Финляндии.

«Впервые участницы выступали перед пустым зрительным залом. Но финалистки чувствовали поддержку благодаря комментариям болельщиков во время онлайн-трансляции на сайте конкурса и в социальных сетях», - говорится в сообщении организаторов.

Отметим, что рязанская девушка работает экономистом в АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания».

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