В Михайловском районе рейсовый автобус столкнулся с грузовиком SCANIA

Фото с места ДТП. Фото: издательство "Пресса".

В среду, 17 марта, примерно в 17.40 на 210-м километре трассы Р-22 «Каспий» на территории Михайловского района Рязанской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса MAN и седельного грузовика SCANIA с полуприцепом. Автобус двигался по маршруту Москва – Новомичуринск, в салоне находился 21 пассажир.

В результате происшествия серьезные травмы получил водитель автобуса – мужчина 1967 года рождения. Он и двое пассажиров госпитализированы. Еще одному пассажиру медицинская помощь оказана на месте аварии.

Обстоятельства ДТП уточняются, проводится проверка.

Напомним, что ранее в этот же день еще одно серьезное ДТП с автобусом произошло в Спасском районе Рязанской области.

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