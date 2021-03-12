Уволенный экс-директор «Водоканала», снова руководит в этом МУПе

Попавший под массовое увольнение чиновников мэрии и руководителей МУПов экс-директор «Водоканала» Андрей Акулов, снова трудоустроился на руководящую должность на предприятии. Об этом сообщает рязанская редакция «Новой газеты», ссылаясь на собственный источник.

По данным издания, с 12 марта Акулов числится в штатном расписании МП «Водоканал города Рязани» в должности заместителя директора. При этом, наши коллеги связывают неожиданное возвращение «нового» руководителя с его семейными связями.

От себя добавим, что на момент публикации этой новости, Акулов на сайте МУПа среди руководителей не указан.

Напомним, что Андрей Акулов покинул руководящий пост после того, как замглавы администрации Рязани Владимир Бурмистров во время совещания попросил сразу нескольких начальников управлений и муниципальных предприятий покинуть свои кабинеты. Позже глава горадминистрации Елена Сорокина подписала заявления об их увольнении.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!