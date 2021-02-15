Уволен директор рязанского «Водоканала» Андрей Акулов.

Директор муниципального предприятия «Водоканал города Рязани» Андрей Акулов покинул пост. Информация о теперь уже бывшем директоре удалена с сайта компании.

Исполняет обязанности директора заместитель директора по эксплуатации водопроводного и канализационного хозяйства, главный инженер Юрий Феоктистов.

Акулов возглавил «Водоканал» в июне 2020 года. До этого он исполнял обязанности руководителя предприятия, а также числился заместителем директора по перспективному развитию и энергосбережению.

Ранее «Комсомолка» сообщала об увольнении директора РМПТС Романа Степанушкина и начальника управления транспорта администрации Рязани Андрея Михно.

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