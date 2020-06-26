Директором рязанского «Водоканала» стал Андрей Акулов

26 Июнь 2020 2020-06-26T09:50:54+03:00

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Директором муниципального предприятия «Водоканал города Рязани» стал Андрей Акулов.

Напомним, ранее кадровое назначение анонсировала глава администрации Елена Сорокина сказав, что «новому директору необходимо будет осуществить план по улучшению системы водоснабжения в Рязани».

Отметим, что Акулов для «Водоканала» человек не новый, он уже исполнял обязанности руководителя предприятия, а также числился заместителем директора по перспективному развитию и энергосбережению.

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ИСТОЧНИК KP.RU