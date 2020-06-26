Директором рязанского «Водоканала» стал Андрей Акулов
Директором муниципального предприятия «Водоканал города Рязани» стал Андрей Акулов.
Напомним, ранее кадровое назначение анонсировала глава администрации Елена Сорокина сказав, что «новому директору необходимо будет осуществить план по улучшению системы водоснабжения в Рязани».
Отметим, что Акулов для «Водоканала» человек не новый, он уже исполнял обязанности руководителя предприятия, а также числился заместителем директора по перспективному развитию и энергосбережению.
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ИСТОЧНИК KP.RU