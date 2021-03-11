Рязанский священник, обвиненный в педофилии, не смог добиться отмены приговора

10 марта в Рязанском областном суде состоялось заключительное заседание по апелляционной жалобе многодетного священника, которого жена обвинила в надругательстве над пятилетней дочерью. Позже с ее доводами согласилось следствие и Спасский районный суд - священнику дали 12,5 лет лишения свободы.

Сам осужденный батюшка и его защита с таким поворотом дела не согласились и подали апелляцию в областной суд. Но и там священнику не удалось отменить или изменить приговор. Решение суда вступило в законную силу.

Кстати, версию самого священника по данному делу, можете прочитать в материале «Рязанский священник, обвиненный в педофилии: Искренне сокрушаюсь о сложившейся ситуации, но не хочу мстить бывшей супруге и ее родителям».

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