В Рязанском облсуде 25 января рассмотрят апелляцию по педофилии

Что решит Рязанский областной суд? Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мы рассказывали историю многодетного священника, которого бывшая жена обвиняла в действиях сексуального характера в отношении собственной пятилетней дочери.

В ходе следственных действий священнослужитель находился под арестом в СИЗО, прошел психолого-психиатрическую экспертизу в закрытом институте имени Сербского. Затем его, что случается крайне редко в подобных случаях, поместили под домашний арест.

И тем не менее Спасский районный суд вынес ему обвинительный приговор - 12 с половиной лет лишения свободы. 25 января Рязанский областной суд рассмотрит апелляцию адвоката священника, который уверен в его невиновности.

- Шанс есть всегда, - ответил он на вопрос корреспондента "Комсомолки". - Вот и протестируем правоохранительную систему, всегда ли она заточена на обвинительный приговор.