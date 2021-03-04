На Корпорацию развития Рязанской области потратят 82,7 млн бюджетных рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

АО «Корпорация развития Рязанской области» в 2021 году получит 82 млн 799 тысяч рублей. Деньги пойдут из областного бюджета. Соответствующее распоряжение 3 марта подписал губернатор Николай Любимов.

Согласно документу, эти деньги необходимы корпорации для взноса в уставный капитал АО для «повышения инвестиционной привлекательности Рязанской области».

Ранее сообщалось, что Корпорация развития Рязанской области проводит закупку на 4,3 млрд рублей. Если сравнить эту сумму, например, с бюджетом Рязани, то это больше трети его расходной части на 2021 год (читать подробнее).

Напомним, с 11 февраля директором Корпорации развития Рязанской области назначен 26-летний депутат-«единоросс» Артем Никитин (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!