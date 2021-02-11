Корпорацию развития Рязанской области возглавил 26-летний Артем Никитин. Фото: Instagram Артема Никитина.

Директором Корпорации развития Рязанской области стал 26-летний депутат-«единоросс» Артем Никитин. Об этом он сообщил на своей странице Instagram.

«11 февраля стал моим первым рабочим днем в должности директора Корпорации развития Рязанской области. Я как всегда открыт к конструктивному диалогу и обсуждению любых идей и инициатив, направленных на движение вперед, рост и развитие», - заверил всех амбициозный политик.

Ранее Никитин возглавлял Агентство развития производственных систем и компетенций, а также Фонд развития промышленности, и очень рад, что в названиях организаций есть слово «развитие».

«Символично, что в названии организации, которую мне доверили возглавить, так же, как и в названии без преувеличения родных Агентства и Фонда, есть общее слово «развитие». Корпорация, Агентство и Фонд располагаются в одном здании», - особо отметил Никитин.

Ранее корпорацию развития возглавлял выходец из Калуги Юрий Иванов. Отметим, что 100% акций корпорации принадлежит правительству Рязанской области.

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