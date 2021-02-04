Для индустриального парка «Рязанский» объявили закупку на 4 млрд

Корпорация развития Рязанской области проводит закупку на 4,3 млрд рублей. Если сравнить эту сумму, например, с бюджетом Рязани, то это больше трети его расходной части на 2021 год.

Указанную сумму государство вложит в создание инфраструктуры индустриального парка «Рязанский». На его территории, напомним, планируется разместить транспортно-логистический комплекс (сухой порт).

Так выглядит список работ в описании объекта закупки, завершить которые должны до конца 2022 года:

- устройство дорожной одежды автомобильных дорог;

- работы по обустройству автомобильной дороги;

- устройство трубопроводов;

- устройство искусственных сооружений;

- благоустройство;

- монтаж технологического оборудования.

Индустриальный парк появится в районе совхоза «Рязанский» близ трассы М5 «Урал». Туда также хотят протянуть новую железнодорожную ветку (читать подробнее).