До площадки индустриального парка «Рязанский», на территории которого хотят сделать транспортно-логистический комплекс (сухой порт), построят железную дорогу. Правда, подрядчика для этого пока найти не удалось: 21 декабря аукцион признали несостоявшимся, отклонив единственную заявку.Торги с начальной ценой более 550 млн рублей устроила Корпорация развития Рязанской области, 100% акций которой принадлежат региональному правительству. За эти деньги планируется проложить ветку от станции Дягилево в район поселка «Рязанский» протяженностью почти 8 километров.Финансирование осуществляется «за счет бюджетных инвестиций юридическим лицам».