Появились фото с рязанской турбазы на которой, якобы, произошел взрыв

Фото: администрация турбазы «Белозерье».

Появились фотографии сделанные на турбазе «Белозерье» в Клепиковском районе. Напомним, на кануне в социальных сетях появилась информация о, якобы, произошедшем там взрыве. Однако представители базы эти данные опровергли, назвав их вымыслом. По данным администрации было небольшое возгорание, ликвидированное еще до приезда спасателей.

Снимки присланные в редакцию «Комсомолки» эту версию подтверждают. На кадрах видно, что в туристических домиках целы двери и окна и даже незаметно следов пожара, не говоря о взрыве.

- Хочется обратить внимание, что около входной двери, которая в непосредственной близости от технического помещения, даже не пострадала вагонка. Ничего похожего на то, что писали в социальных сетях - нет и в помине, - рассказала представитель туристической базы Оксана Рубцова.

Фото: администрация турбазы «Белозерье».

Фото: администрация турбазы «Белозерье».

Фото: администрация турбазы «Белозерье».

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