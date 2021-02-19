На турбазе под Рязанью чуть не погибли 16 человек

В ночь на 14 февраля на турбазе «Белозерье», расположенной недалеко от деревни Белое Озеро в Клепиковском районе, взорвался газ в одном из домиков.

В результате происшествия 16 человек едва не погибли.

По словам девушки, которая оставила сообщение в социальных сетях, восемь детей, трое из которых груднички, поселились в домике на «Белозерье». В ту ночь легли спать лишь дети и двое мужчин. Остальные решили выпить чаю.

В какой-то момент оказалось, что батареи ледяные. Около полуночи руководитель турбазы установил баллон, закрыл топочную на ключ и ушел.

Через некоторое время произошло возгорание, которое ликвидировали сотрудники ГУ МЧС России по Рязанской области.

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