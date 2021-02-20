Взрыва на турбазе под Рязанью не было – официальная версия

Взрыва на турбазе «Белозерье» в Клепиковском районе не было. Об этом «Комсомолке» сообщила представитель туристической базы Оксана Рубцова.

— Это остается загадкой, зачем эта девушка все придумала. Никакого взрыва не было, газовый баллон абсолютно целый и готов для дальнейшего использования. Да, возгорание было, но его потушили еще до приезда пожарных. Взрыва никакого не было, домик и все окна в целости. Никто со второго этажа никаких детей не бросал… Просто дом одноэтажный, если что. Это какая-то ересь, бред… Зачем они это пишут, мне непонятно. Им тут же предложили другой дом, но они сели в машину и уехали. Оставили задаток в 2 тысячи рублей и не расплатились. Уезжали абсолютно пьяными.

По словам представителя туристической базы, никто с гостей денег не требовал, люди просто прыгнули в машины и уехали.

— Сейчас идут проверки, но 80% из того, что написала девушка – это ложь. Там [в домике] заменят вагонку, потому что она закоптилась. С этим никто не спорит – возгорание было, но оно было в технической комнате. Они проникли в это помещение и прибавили подачу газа. Оборудование не выдержало и отключилось. Как они потом сказали: «Мы хотели сделать потеплее». Ну сделали…»

Позже Оксана Рубцова уточнила, что дом все-таки двухэтажный, но детей никто никуда не кидал.

Ранее одна из девушек написала в социальных сетях гневный пост о том, как 16 человек пытались спастись после взрыва (читать подробнее).

Следственный комитет тут же организовал проверку, чтобы дать надлежащую правовую оценку тем событиям, которые произошли.

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