Проверять рязанскую турбазу после утечки газа и пожара взялся СК

Следственный комитет обратил внимание на информацию о ЧП в Клепиковском районе, всплывшую в соцсетях. Как сообщалось ранее, из-за утечки газа и пожара на территории турбазы «Белозерье» под угрозой оказались жизни 16 человек.

Дело было поздним вечером 13 февраля. После того как представитель турбазы заменил баллон с газом для отопления, постояльцы почувствовали характерный запах, вскоре произошел хлопок и начался пожар. К счастью, люди успели выбраться на улицу.

«В ходе проверки действиям должностных лиц базы отдыха «Белозерье» будет дана надлежащая правовая оценка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сообщает пресс-служба СУ СК по Рязанской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!