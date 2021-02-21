В администрации Рязани предложили создателю ПУВРа сотрудничество

В администрации Рязани ответили на видеообращение создателя паблика «Подслушано у водителей Рязани» Георгия Парублева.

Напомним, накануне молодой человек выпустил ролик в котором резко раскритиковал действия городских властей по ремонту дорог и уборке снега.

В администрации рассказали, о кадровых изменениях в руководстве ответственных МУПов, а также предложили общественнику сотрудничество.

«Управление благоустройства готово к взаимодействию с сообществом водителей Рязани в части капитального и ямочного ремонта. Представители УБГ, как и планировалось, выйдут на связь с Георгием. Также есть предложение о включении его или другого представителя сообщества в состав Общественного совета при управлении благоустройства», - написал представитель администрации.

Также в ведомстве подчеркнули, что не намерены отходить от заявленных ранее договорённостей, а также сообщили о планах создать специальную рабочую группу по ремонту дорог.

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