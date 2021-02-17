Рязанского маршрутчика, выгнавшего людей на мороз, отстранили от работы

Водителя маршрутки №71, обматерившего и выгнавшего на мороз пассажиров, отстранили от работы на автобусе. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани.

Ранее в социальных сетях рязанка Анастасия Кудрявцева пожаловалась на водителя маршрутки №71, который отказывался принимать для оплаты карты. В итоге он, обматерив пассажиров, выгнал их на мороз (читать подробнее).

Кроме того, утром 17 февраля поступила информация, что в маршрутке №41 пострадала беременная женщина, которая поскользнулась на скользком полу.

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