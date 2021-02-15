Рязанский маршрутчик обматерил пассажиров и выгнал их на мороз

Рязанка Анастасия Кудрявцева пожаловалась в соцсетях на водителя маршрутки №71 (у941рв), выгнавшего людей на мороз.

По словам девушки, вечером 13 февраля водитель маршрутного такси, у которого на стекле висит наклейка, что проезд можно оплатить картой, в 20-градусный мороз отказал везти пассажира, выставив его за дверь.

«Вчера, 14 февраля, я оказалась в аналогичной ситуации. У меня с собой была только карта. Простояв около 20 минут на морозе на улице Черновицкой, я наконец-то дождалась свою 71-ю маршрутку. Водителем оказался снова тот человек, о котором шла речь выше, - пишет девушка. - Он отказался принимать оплату картой, хотя на следующей остановке девушка свободно расплатилась таким образом. Когда водитель сказал, что он никуда не поедет пока все не оплатят проезд, пассажиры с банковскими картами начали возмущаться. Некоторые из них попросили вернуть деньги, и вышли снова на мороз, ждать следующую маршрутку».

Как пишет Анастасия, водитель, с нецензурной бранью пожелал пассажирам «идти подольше», а на свое непосредственное начальство ему все равно.

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