В рязанской маршрутке пострадала беременная женщина. Фото: "Новости Рязани".

В маршрутке №41 упала беременная женщина. Об этом в группе «Новости Рязани» сообщил анонимный подписчик.

«В маршрутке невозможно ездить, задняя площадка скользкая, один лед – настоящий каток. Сегодня поскользнулась и ушибла ногу моя беременная жена», - говорится в сообщении.

По данным «Комсомолки», в декабре прошлого года на водителя этой маршрутки уже поступали жалобы. Люди были недовольны тем, что он проезжает мимо остановок.

Как отметили тогда в администрации Рязани, ранее на этого водителя жалобы не поступали, поэтому в тот раз просто ограничились предупреждением.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, как на днях один маршрутчик обматерил пассажиров и выгнал на мороз. Просто не хотел принимать оплату картой (читать подробнее).

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