Губернатор назвал рязанские УК и ТСЖ, не справившиеся с уборкой снега

Снег во дворах порой становился непреодолимым препятствием для автомобилей.

Во вторник, 16 февраля, глава региона Николай Любимов обратился к жителям области и коммунальным службам. Его слова предсказуемо были посвящены неудовлетворительной уборке снега.

- Выходные выдались непростыми, - отметил Николай Викторович. – С последствиями снегопада коммунальщики пытались бороться круглосуточно, но при этом я читал и слышал множество нареканий на нечищеные дворы и улицы. 13-14 февраля Госжилинспекцией были обследованы кровли и придомовые территории 524 домов, нарушения выявили по 120 адресам. Факты ненадлежащей уборки территорий от снега отмечены в работе 27 организаций, в том числе ЖКО «Соколовка», ЖЭУ №№ 21 и № 10, УК «Фаворит», ТСЖ «Маяковское».

Сообщается, что в настоящее время инспекция оформляет необходимую документацию для привлечения управляющих организаций и ТСЖ к административной ответственности.

- Люди платят деньги за уборку придомовых территорий и вправе требовать соответствующего результата, - подчеркнул Николай Любимов. – А сейчас путь домой через двор нередко превращается в полосу препятствий. Такого быть не должно. Берете на себя обязательства – будьте добры их выполнять!

Также губернатор обратился к Дирекции по благоустройству городу с просьбой не снижать обороты – продолжать очищать улицы и тротуары, чтобы нареканий было как можно меньше.

Кроме того, губернатор назвал и список компаний, которые справились со снегопадом и их работу можно ставить в пример (список из девяти УК).

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