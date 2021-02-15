Движение в центре Рязани парализовало из-за неубранного снега

Перекресток Праволыбедской и Радищева стоит намертво.

Днем в понедельник, 15 февраля, в центральной части Рязани парализовало движение. Из-за неубранного снега с улиц Радищева, Праволыбедской, Горького (и других) и припаркованных рядом со снежными кучами автомобилями проезжая часть стала слишком узкой. В некоторых местах встречные автомобили просто не могут разъехаться.

Онлайн-сервис «Яндекс Пробки» показывает, что уже по состоянию на 15.30 заторы оцениваются в 9 баллов из 10 возможных.

Учитывайте данную информацию при планировании своих маршрутов.

Напомним, что ранее администрация Рязани планировала подать в суд на оператора платных парковок. Причину сформулировали на совещании 8 февраля: «большое количество обращений по несвоевременному вывозу снега».

Сервис "Яндекс Пробки". Рязань, 15 февраля, 15.40.

На подъеме на улице Радищева из-за снега и припаркованных авто не могут разъехаться встречные потоки.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В Рязани власти подадут в суд на оператора платных парковок

Причина – несвоевременный вывоз снега (подробности).

Рязанцы массово жалуются на платные парковки, заваленные снегом

Автомобилисты считают, что весь снег с дорог и тротуаров не вывозят, а сваливают на парковки (подробности).