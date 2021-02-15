Движение в центре Рязани парализовало из-за неубранного снега

Перекресток Праволыбедской и Радищева стоит намертво.
Днем в понедельник, 15 февраля, в центральной части Рязани парализовало движение. Из-за неубранного снега с улиц Радищева, Праволыбедской, Горького (и других) и припаркованных рядом со снежными кучами автомобилями проезжая часть стала слишком узкой. В некоторых местах встречные автомобили просто не могут разъехаться.
Онлайн-сервис «Яндекс Пробки» показывает, что уже по состоянию на 15.30 заторы оцениваются в 9 баллов из 10 возможных.
Учитывайте данную информацию при планировании своих маршрутов.
Напомним, что ранее администрация Рязани планировала подать в суд на оператора платных парковок. Причину сформулировали на совещании 8 февраля: «большое количество обращений по несвоевременному вывозу снега».
Сервис "Яндекс Пробки". Рязань, 15 февраля, 15.40.
На подъеме на улице Радищева из-за снега и припаркованных авто не могут разъехаться встречные потоки.
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Причина – несвоевременный вывоз снега (подробности).
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