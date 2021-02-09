В Рязани власти подадут в суд на оператора платных парковок

Хотя оператор признает за собой обязанность очищать платные парковки (не вывозить снег), справедливо будет отметить, что это тоже происходит не всегда.

Администрация Рязани намерена подать в суд на оператора платных парковок. Причину сформулировали на совещании 8 февраля: «большое количество обращений по несвоевременному вывозу снега».

Профильное управление должно будет подготовить документы для подачи иска. Конечная цель – либо расторгнуть договор с балансодержателем, либо изменить его условия.

Напомним, 90% прибыли с платных парковок по инвестиционному соглашению получает ПАО «Ростелеком». Спор между компанией и мэрией продолжается несколько лет. Оператор утверждает, что должен очищать парковочное пространство, а город – вывозить снег, чиновники со ссылкой на ГОСТ говорят о полной ответственности оператора.

Теперь, по-видимому, ожидается новый виток разбирательств:

«На обочинах парковок продолжают образовываться снежные отвалы, препятствующие парковке транспорта, передвижению пешеходов и просто портящие внешний вид областного центра. Эту ситуацию нужно в корне менять», - заявил на совещании замглавы администрации Рязани Владимир Бурмистров.

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