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В Рязани власти подадут в суд на оператора платных парковок

Причина – несвоевременный вывоз снега
Источник:kp.ru
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Хотя оператор признает за собой обязанность очищать платные парковки (не вывозить снег), справедливо будет отметить, что это тоже происходит не всегда.

Хотя оператор признает за собой обязанность очищать платные парковки (не вывозить снег), справедливо будет отметить, что это тоже происходит не всегда.

Администрация Рязани намерена подать в суд на оператора платных парковок. Причину сформулировали на совещании 8 февраля: «большое количество обращений по несвоевременному вывозу снега».

Профильное управление должно будет подготовить документы для подачи иска. Конечная цель – либо расторгнуть договор с балансодержателем, либо изменить его условия.

Напомним, 90% прибыли с платных парковок по инвестиционному соглашению получает ПАО «Ростелеком». Спор между компанией и мэрией продолжается несколько лет. Оператор утверждает, что должен очищать парковочное пространство, а город – вывозить снег, чиновники со ссылкой на ГОСТ говорят о полной ответственности оператора.

Теперь, по-видимому, ожидается новый виток разбирательств:

«На обочинах парковок продолжают образовываться снежные отвалы, препятствующие парковке транспорта, передвижению пешеходов и просто портящие внешний вид областного центра. Эту ситуацию нужно в корне менять», - заявил на совещании замглавы администрации Рязани Владимир Бурмистров.

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О «кадровых» решениях сообщил замглавы администрации города (подробнее).

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