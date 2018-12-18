Оператор платных парковок и администрация Рязани не могут поделить уборку снега
Снег с платных парковок Рязани собирают в кучи, но не вывозят. Сугробы местами уже превысили человеческий рост – к примеру, на площади Мичурина, аккурат напротив областного УМВД. И это при том, что при любой нехватке снегоуборочной техники центральные улицы Рязани всегда очищают в первую очередь.
С вопросом «доколе?» в горадминистрацию обратился телеканал ТКР. Там телевизионщикам пояснили, что обязанность по очистке этих участков лежит на операторе, обслуживающим парковки – то есть на компании «Ростелеком». В самой же организации уверены в обратном.
– На момент заключения инвестиционного соглашения функционал вывоза снега находился на стороне города. Мы очищаем парковочное пространство от снега, ждем когда город его оттуда вывезет, – пояснил директор департамента внешних коммуникаций МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком» Олег Тарасов.
Администрация не уступает: согласно ГОСТ уборку снега, вместе с его вывозом, на платных парковках должен выполнять тот, кто их и обслуживает.
Сейчас городские власти ведут с «Ростелекомом» активные переговоры и окончательно решить вопрос планируют до 24 декабря.
К слову, по официальной информации, озвученной после того, как город заключил договор с «Ростелекомом», последний на протяжении семи лет получает с платных парковок 90% всей выручки.