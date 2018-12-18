Оператор платных парковок и администрация Рязани не могут поделить уборку снега

18 Дек. 15:26 2018-12-18T16:15:11+03:00

Ростелеком вывозить грязь не хочет, хотя с платы за стоянку забирает 90% выручки

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Снег с платных парковок Рязани собирают в кучи, но не вывозят. Сугробы местами уже превысили человеческий рост – к примеру, на площади Мичурина, аккурат напротив областного УМВД. И это при том, что при любой нехватке снегоуборочной техники центральные улицы Рязани всегда очищают в первую очередь.

С вопросом «доколе?» в горадминистрацию обратился телеканал ТКР. Там телевизионщикам пояснили, что обязанность по очистке этих участков лежит на операторе, обслуживающим парковки – то есть на компании «Ростелеком». В самой же организации уверены в обратном.

– На момент заключения инвестиционного соглашения функционал вывоза снега находился на стороне города. Мы очищаем парковочное пространство от снега, ждем когда город его оттуда вывезет, – пояснил директор департамента внешних коммуникаций МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком» Олег Тарасов.

Администрация не уступает: согласно ГОСТ уборку снега, вместе с его вывозом, на платных парковках должен выполнять тот, кто их и обслуживает.

Сейчас городские власти ведут с «Ростелекомом» активные переговоры и окончательно решить вопрос планируют до 24 декабря.

К слову, по официальной информации, озвученной после того, как город заключил договор с «Ростелекомом», последний на протяжении семи лет получает с платных парковок 90% всей выручки.