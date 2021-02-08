Власти Рязани нашли, кого уволить за плохую уборку снега в Рязани

В соцсетях появилось видео с заместителем главы администрации Рязани Владимиром Бурмистровым, которое посвящено извечной проблеме с уборкой снега. Автор ролика – пользователь Олег Юшкин.

- В январе, мы признаем, была эта проблема упущена, - сказал Бурмистров. - Это остановки, это тротуары, это наледи.

Хотя провалы с зимней уборкой города - история явно системная, ответственность понесли мелкие функционеры:

- На сегодняшний день нам пришлось принять ряд кадровых решений. Своих должностей лишились начальники отделов по благоустройству, начальник отдела контроля, на местах сотрудники, которые в районах, - начальники производственных отделений, - заявил Бурмистров, который отвечает перед градоначальницей Еленой Сорокиной и жителями Рязани за ЖКХ и благоустройство.

По его словам, освободившиеся места заняли молодые специалисты, и якобы уже видна «положительная динамика». Завершая «отчет», Бурмистров заверил, что власти усилили контроль за очисткой дорог и тротуаров от снега, а также за ямочным ремонтом. Во что это выливается