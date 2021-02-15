Рязанцы массово жалуются на платные парковки, заваленные снегом

108-я зона парковки. Фото: Александра Вишневская | НРВК

Рязанка Александра Вишневская пожаловалась в социальных сетях на платные парковки, которые никто не чистит от снега.

«Почему мы должны платить за парковку, если туда невозможно забраться даже на внедорожниках? Общественного транспорта нет, парковок нет. На санках передвигаться!?» - возмущается девушка.

Рязанка привела в пример улицу Вознесенскую, где возле дома №46 за всю зиму якобы ни разу не чистили парковку.

«В таком же состоянии улицы Садовая и Урицкого. Только и делают, что с дорог и с тротуаров туда сгребают снег. Вывозить кто будет?» - пишет девушка.

Эта жалоба оказалась не единственной. В комментариях под постом рязанцы скидывают фотографии других платных парковок, заваленных снегом.

«Скоморошинская, 14. Тоже ни разу снег не вывозился. Только дороги расчищается, и все остается на парковке. Дорога кое-где теперь в одну полосу. Я писала в администрацию про парковку в самый первый снегопад. Мне ответили, что передали специалистам. Наверное, придется ждать апреля, когда само растает», - написала Татьяна Картышкова.

Позже замглавы администрации Рязани Владимир Бурмистров проехал по городу и лично убедился, что платные парковки завалены снегом (читать подробнее с фото).

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