Бурмистров лично убедился, что платные парковки в Рязани завалены снегом

Бурмистров убедился, что платные парковки в Рязани завалены снегом.

Чиновники городской администрации проехали по Рязани и убедились, что платные парковки завалены снегом. По словам замглавы мэрии Владимира Бурмистрова, парковки находятся в неудовлетворительном состоянии.

Ростелеком не чистит парковки от снега.

— ПАО «Ростелеком», в ведении которого находятся платные парковки, не выполняет должным образом обязательства по их содержанию, хотя мы и оказываем им всестороннюю поддержку, — заявил Бурмистров.

Рязанцы массово жалуются на заваленные снегом парковки.

С начала зимы специалисты управления транспорта фиксирует ненадлежащее качество уборки снега с платных парковок, а контрольно-аналитическое подразделение составило семь протоколов об административных правонарушениях.

После массовых жалоб Владимир Бурмистров лично проехал по заваленным снегом парковкам.

— Необходимо обобщить все материалы и направить их для рассмотрения в надзорные ведомства, — поручил чиновник.

Снегом завалены многие парковки в центре Рязани.

В последние дни рязанцы массово жалуются в социальных сетях на заваленные снегом платные парковки. Люди не понимают, как на них можно проехать, и кто за все это безобразие отвечает (читать подробнее).

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