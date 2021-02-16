«Благодарю за качество»: Любимов назвал УК, которые справились с уборкой снега.
Фото: Иван МАКЕЕВ
На очередном совещании правительства Рязанской области губернатор Николай Любимов назвал управляющие компании, которые можно ставить в пример. По крайне мере, в плане уборки дворов от снега.
Глава региона поблагодарил за «качество и добросовестный подход к делу» руководителей и работников следующих организаций:
- ООО «Вектор Плюс»;
- ООО УК «Квадр-М»;
- ООО «УК на Маяковского»;
- ООО «ЖЭУ № 9 Рязани Московского района»;
- ООО «Канищево»;
- ООО «УЖК Зеленый сад – Мой дом»;
- ООО «ЖЭУ № 11 на Бирюзова»;
- ООО «УК «Единство-Сервис»;
- ООО «УК «Единство».
Ранее «Комсомолка» назвала список управляющих компаний, работой которых губернатор недоволен. Все они, по мнению Любимова, должны ответить за некачественную уборку снега (читать подробнее).
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