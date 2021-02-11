В школы можно не ходить: минобр выпустил обращение из-за грядущей непогоды

Чиновники министерства образования поручили своим подчиненным в районах Рязанской области сообщить директорам школ и других учебных заведений об ухудшении погоды для «принятия решения об организации учебного процесса».

Что касается родителей, то они имеют полное право не приводить детей в школу и детсады из-за сильного снегопада и ветра.

Ранее с заявлением к автомобилистам выступила Госавтоинспекция Рязанской области. Водителей попросили отказаться на время от личного транспорта (читать подробнее).

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