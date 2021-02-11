ГИБДД обратилось к рязанским автомобилистам с важным сообщением

ГИБДД призвала рязанских водителей отказаться от личных автомобилей из-за грядущей непогоды. Напомним, к границам Рязанской области приближается мощный циклон – снег будет идти без перерыва почти двое суток (читать подробнее).

«Просим водителей и пешеходов корректировать свое поведение на дороге, исходя из дорожных и погодных условий. Например, некоторые водители не могут спрогнозировать повышенный риск и продолжают как летом выбирать скорость, ориентируясь лишь на ограничения, предписанные дорожными знаками. Это в корне неверно», - говорится в сообщении полиции.

По словам госавтоинспекторов, если уж отказаться от машины нельзя, то следует соблюдать безопасную дистанцию и выбирать скорость, исходя из дорожных условий.

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