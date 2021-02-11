К границам Рязанской области приближается снежный апокалипсис

К границам нашего региона приближается мощный циклон – снег будет идти без перерыва почти двое суток. По сообщению регионального МЧС, начнется снегопад около девяти часов вечера 11 февраля в южных и западных районах Рязанской области. Постепенно тучи накроют территорию всего нашего региона. Закончится снегопад лишь около шести часов вечера 13 февраля.

Снегопад будет сопровождаться усилением ветра до 13-18 метров в секунду, а также ухудшением видимости. Возможно налипание снега, на дорогах снежные заносы, гололедица. Метеорологи прогнозируют значительный прирост высоты снежного покрова.

Температура воздуха при этом составит -11... -15 градусов по Цельсию.

Грядущий снежный апокалипсис в Центральной России – это результат слияния двух циклонов – «Тристана» и «Ульфы».