Личность и причину смерти рязанца, труп которого нашли завернутым в пакеты, установить не удалось.

Следователи Московского МСО продолжают проверку по факту обнаружения трупа пожилого мужчины, завернутого в пакеты, и оставленного возле мусорных контейнеров на улице Быстрецкой. Об этом «Комсомолке» сообщили в ведомстве.

— Предположительно мужчине за 80 лет. Его личность по-прежнему не установлена, — рассказывает старший помощник руководителя СУ СК России по Рязанской области Ирина Котова. — Не удалось установить и точную причину смерти, в связи с выраженными гнилостными изменениями. В любом случае доследственная проверка продолжается, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

Днем 13 января в микрорайне Кальное местные жители на площадке перед мусорными контейнерами обнаружили труп пожилого мужчины (фото с места происшествия), который был очень плотно затянут сначала постельным бельем, потом полиэтиленом и строительными мешками.

Когда следователи распаковали сверток, то увидели мумифицированное тело мужчины (читать подробнее).

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