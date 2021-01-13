Появились фотографии с места обнаружения трупа, завернутого в пакеты, на улице Быстрецкой в микрорайоне Кальное. Напомним, тело пожилого мужчины нашли днем 13 января. Во время осмотра места происшествия следов, которые бы указывали на криминал, не обнаружено (читать подробнее).В настоящее время следователи обращается с просьбой к рязанцам, если кому-то что-то известно о личности погибшего мужчины, а также об обстоятельствах случившегося, звонить в Московское МСО по телефонам: (4912) 34-02-80, 34-01-57 или в полицию по телефону 02.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!