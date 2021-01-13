Тело пожилого мужчины, завернутое в пакеты, которое обнаружили на улице Быстрецкой в Рязани, было мумифицированным.— Такое впечатление, что мужчина умер давно, а родственники не хотели хоронить, — рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. — Труп мумифицированный, но никаких переломов – весь целенький. Упакован был очень тщательно и плотно. Сначала в белье постельное, потом в полиэтилен и строительные мешки.Напомним, тело пожилого мужчины нашли днем 13 января возле мусорных контейнеров. Во время осмотра места происшествия следов, которые бы указывали на криминал, не обнаружено (читать подробнее). Позже появились жуткие фотографии с места происшествия.Кстати, в мае 2020 года недалеко от фермы села Незнаново Кораблинского района из колодца извлекли тело женщины, упакованное в мешки из-под сахара. Выяснилось, что умерла она месяцем ранее от инсульта. Несколько дней тело лежало дома, а когда появился трупный запах, супруг упаковал труп в мешки и сбросил в колодец. Как он позже признался следователям, не было денег на похороны (читать подробнее).К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!