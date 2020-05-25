Рязанец утопил в колодце тело умершей жены, потому что не было денег на похороны

25 Май 2020 2020-05-25T15:32:34+03:00

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В субботу, 23 мая, неподалеку от фермы села Незнаново Кораблинского района из колодца извлекли тело женщины, упакованное в мешки из-под сахара. По факту страшной находки Кораблинский МСО СК России по Рязанской области проводит проверку.

По словам руководителя межрайонного следственного отдела Алексея Минашкина, тело принадлежит местной жительнице.

Известно, что семья выпивала. Здоровье у женщины и без того не блистало, а тут еще алкоголь... По предварительному заключению экспертов, в двадцатых числах апреля женщина умерла от инсульта. Несколько дней тело лежало дома, а когда появился трупный запах, супруг упаковал труп в мешки и отвез к колодцу.

Примерно через месяц в гости зашла соседка. Мужчина признался ей, что жена скончалась, и он сбросил ее тело в колодец, так как денег на похороны не было. Соседка незамедлительно обратилась в полицию.

В ледяной воде тело хорошо сохранилось, следов побоев и ран на нем не обнаружено. Но точная причина смерти будет известна только после доследственной проверки.

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ИСТОЧНИК KP.RU