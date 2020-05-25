2020-05-25T15:32:34+03:00
Происшествия

Рязанец утопил в колодце тело умершей жены, потому что не было денег на похороны

Леденящая душу история произошла в Кораблинском районе
Поделиться:
Изменить размер текста:

В субботу, 23 мая, неподалеку от фермы села Незнаново Кораблинского района из колодца извлекли тело женщины, упакованное в мешки из-под сахара. По факту страшной находки Кораблинский МСО СК России по Рязанской области проводит проверку.

По словам руководителя межрайонного следственного отдела Алексея Минашкина, тело принадлежит местной жительнице.

Известно, что семья выпивала. Здоровье у женщины и без того не блистало, а тут еще алкоголь... По предварительному заключению экспертов, в двадцатых числах апреля женщина умерла от инсульта. Несколько дней тело лежало дома, а когда появился трупный запах, супруг упаковал труп в мешки и отвез к колодцу.

Примерно через месяц в гости зашла соседка. Мужчина признался ей, что жена скончалась, и он сбросил ее тело в колодец, так как денег на похороны не было. Соседка незамедлительно обратилась в полицию.

В ледяной воде тело хорошо сохранилось, следов побоев и ран на нем не обнаружено. Но точная причина смерти будет известна только после доследственной проверки.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В Кораблинском районе в колодце утонула женщина

Известно, что она в нетрезвом виде отправилась за водой (подробности).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Онлайн-премьера музыкального шоу «Классика в честь Дворцовой» состоится 27 мая в Wink
География пандемии: где есть коронавирус в Рязанской области на 25 мая
Рязанец утопил в колодце тело умершей жены, потому что не было денег на похороны
За два месяца работы волонтерских центров в России помощь получили более 1,5 млн человек
Единый день выпускника планируют провести в День города Рязани
«Рязаньгоргаз» обеспечил условия для газификации двух новых микрорайонов Рязани
Все пострадавшие в ДТП с реанимобилем в Рязани – медики
В Рязанской области могут открыть дежурные группы в детсадах
Любимов: По срокам строительства школы в Горроще есть отставание
В Рязанской области стартовало электронное предварительное голосование
В Рязанской области подтвердили больше 3000 случаев коронавируса
В ДТП с реанимобилем в Рязани пострадали пять человек
В центре Рязани на скорости перевернулся реанимобиль
Ксения Собчак собрала деньги для семьи погибшего от пули «елатомского стрелка»
Рязанские больницы покинули еще 58 человек, заразившихся ранее коронавирусом
В Московском районе Рязани живет более пятисот больных коронавирусом
Под наблюдением рязанских врачей по коронавирусу почти 2300 человек
В Рязанской области прогнозируют аномальную жару и пожары торфяников
Коронавирус быстрее всего за сутки рос на окраинах Рязанской области
В Рязанской области среди заболевших коронавирусом дети составляют 10 процентов
В Рязанской области выявили 88 новых случаев коронавируса, 87 – на подтверждении
В день 95-летия «Комсомольская правда» поздравляет с еще двумя знаковыми праздниками
На самоизоляцию в Рязань доставили 9 пассажиров вывозного рейса из Армении
На Центральном рынке Рязани предпринимателям снизят арендную плату
Рязанские почтовики разыскали родственников 4 героев-подводников, погибших в годы войны